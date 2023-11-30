"Власть — лучший афродизиак": чем запомнился Генри Киссинджер и какое влияние он оказал на мировую политику

Киссинджер осуществлял беспрецедентный контроль над международными делами и политикой США. Он также являлся мишенью безжалостной критики, которая считала его беспринципным и безнравственным. Кем на самом деле был одиозный дипломат?

Убежденный сторонник реализма в международных отношениях, он был одновременно награжден Нобелевской премией мира и осужден как военный преступник. В должности советника по национальной безопасности и государственному секретарю США он энергично проводил политику разрядки, разморозившей отношения с Советским Союзом и Китаем.

Его "челночная дипломатия" помогла положить конец арабо-израильскому конфликту 1973 года, а переговоры по Парижским мирным соглашениям извлекли Америку из долгого кошмара во Вьетнаме. Но то, что его сторонники называли "реальной политикой", его критики осуждали как безнравственное.

Его обвиняли по меньшей мере в молчаливой поддержке кровавого переворота, свергшего левое правительство в Чили, и в том, что оно закрывало глаза на "грязную войну" аргентинских военных против своего народа.

Услышав, что Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию, комик Том Лерер заявил, что "политическая сатира устарела".

ТСН.ua предлагает вам упомянуть, чем прославился топовый дипломат.

Бегство из нацистской Германии

Гайнц Альфред Киссинджер родился в еврейской семье среднего класса в Баварии 27 мая 1923 года. Семья поздно покинула ее, спасаясь от нацистских преследований, но в 1938 году они присоединились к немецко-еврейской общине в Нью-Йорке.

11-летний Генри Киссинджер обнимает своего 10-летнего брата Уолтера. Они выросли в довоенной Германии/X (Twitter)

Генри был от природы застенчивым подростком, который никогда не терял своего акцента и любви к футболу. Ночью он посещал среднюю школу, а днем работал на фабрике производства щеток для бритья. Планировал изучать бухгалтерию, но был призван в армию.

Он попал в пехоту, где его ум и знание языка были использованы военной разведкой. Киссинджер участвовал в "битве за Выступление" и оказался во главе захваченного немецкого города, несмотря на то, что имел только звание рядового.

В конце войны он присоединился к контрразведке. 23-летний парень получил команду охотиться на бывших офицеров гестапо, с абсолютными властями арестовывать и задерживать подозреваемых.

Маленькие ядерные войны

Вернувшись в Соединенные Штаты, он изучал политологию в Гарварде и поднялся по академической лестнице.

В 1957 году он опубликовал книгу "Ядерная война и внешняя политика", в которой утверждал, что ограниченную атомную войну можно выиграть. Написав его на антискептическом языке, он утверждал, что “тактическое” и “стратегическое” использование нового поколения меньших ракет может быть рациональным.

Генри Киссинджер с женой Нэнси, 1974 / Фото: Associated Press

Книга обратила на него внимание. Начался долгий путь Киссинджера к славе и влиянию, его теория малой ядерной войны до сих пор остается влиятельной.

Он стал помощником губернатора Нью-Йорка и кандидата в президенты Нельсона Рокфеллера. Когда Ричард Никсон выиграл на выборах в 1968 году, Киссинджеру предложили высокую должность — советника по национальной безопасности.

Это были сложные дела. Президент полагался на советы Киссинджера по международным отношениям, но тот был подвержен антисемитским вспышкам и подозрениям в отношении американских евреев.

Холодная война была в разгаре: Армагеддону над Кубой только удалось избежать, американские войска все еще находились во Вьетнаме, а Россия недавно вторглась в Прагу.

Разрядка

Но Никсон и Киссинджер решили снизить напряженность в отношениях с Советским Союзом, возобновив переговоры о сокращении их ядерных арсеналов.

Одновременно был начат диалог с китайским правительством через премьер-министра Чжоу Эньлая. Это улучшило китайско-американские отношения и оказывало дипломатическое давление на советское руководство, опасающееся своего огромного соседа.

Усилия Киссинджера непосредственно привели к исторической поездке Никсона в Китай в 1972 году, когда он встретился с Чжоу и Мао Цзэдуном — и положил конец 23-летней дипломатической изоляции и враждебности.

Вьетнам и Камбоджа

Тем временем США пытались вывести свои войска из Вьетнама. "Мир с честью" был ключевым предвыборным обещанием Никсона, и Киссинджер давно пришел к выводу, что любые военные победы США были бессмысленными, поскольку они не могли "достичь политической реальности, которая могла бы пережить наш окончательный уход".

Никсон слушает Киссинджера на борту самолета в Бельгию, 1974 / Фото: Associated Press

Он начал переговоры с Северным Вьетнамом, но согласился с Никсоном на тайные бомбардировки нейтральной Камбоджи, чтобы лишить коммунистов войск и снабжения.

В общей сложности США сбросили более 2 миллионов тонн бомб на территорию Камбоджи, а также отправили туда тысячи наземных войск, что вызвало жестокие протесты внутри страны.

В стране, примерно на треть больше Франции, погибло более 50 000 гражданских лиц, а миллионы людей покинули свои дома. Дестабилизация способствовала возникновению жестокого режима Пол Пота и движения красных кхмеров, печально известного своими полями смерти.

В ходе сложных переговоров с Вьетконгом в Париже Киссинджер — к тому времени уже государственный секретарь — договорился о выводе американских войск из Южного Вьетнама. Это решение принесло ему Нобелевскую премию мира – вместе с президентом Северного Вьетнама Ле Дых Тхо – решение, подвергшееся острой критике со стороны борцов за мир.

Киссинджер принял награду "со смирением" и пожертвовал призовые деньги детям американских военнослужащих, погибших в конфликте. Два года спустя, когда коммунистические силы захватили Южный Вьетнам, он попытался вернуть ее.

Реальная политика

Его "челночная дипломатия" привела к прекращению огня после арабо-израильской войны 1973 года. Секретная система видеозаписи Белого дома Никсона зафиксировала, как премьер-министр Израиля Голда Меир искренне благодарила за то, как они с Киссинджером обращались с ее страной.

Но после ухода пленки раскрыли более темную реальную политику. Ни Киссинджер, ни Никсон не имели никакого намерения оказывать давление на Советский Союз, чтобы позволить русским евреям искать новую жизнь в Израиле.

Киссинджер встретился в Вашингтоне с министром обороны Израиля Моше Даяном. Они встретились для второго раунда дискуссий о том, как далеко Израиль готов уйти с Голанских высот, 1974 / Фото: Associated Press

“Эмиграция евреев из Советского Союза не является целью американской внешней политики, – сказал Киссинджер. — И если в Советском Союзе евреев сажали в газовые камеры, это не американская проблема. Возможно, это гуманитарная проблема.

Избрание марксиста Сальвадора Альенде президентом Чили, однако, обеспокоило Соединенные Штаты. Новое правительство было прокубинским и национализировало американские компании.

ЦРУ проводило тайные операции в Чили, пытаясь помочь оппозиционным группам свергнуть новое правительство. Киссинджер возглавлял комитет, санкционировавший эти действия.

“Я не понимаю, почему мы должны стоять в стороне и наблюдать, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее народа, – сказал он. — Эти вопросы слишком важны, чтобы чилийские избиратели могли решать их самостоятельно».

В конце концов, в дело вмешались военные, и Альенде погиб во время насильственного переворота, в результате которого власть захватил генерал Пиночет. Оказалось, что многие его солдаты получали деньги от ЦРУ.

Позже самого Киссинджера будет преследовать ряд судов, расследующих нарушения прав человека и смерти иностранных граждан во время военного режима.

Киссинджер с президентом Египта Анваром Садатом в Каире. Его "челночная дипломатия" после короткой войны Судного дня между Израилем и Египтом привела к разъединению обеих сторон, 1974 / Фото: Associated Press

Год спустя Киссинджер смотрел, как заплаканный Ричард Никсон покидал Белый дом, охваченный Уотергейтским скандалом. Его преемник Джеральд Форд оставил его в должности государственного секретаря.

Он оказывал давление на правительство белого меньшинства Родезии, чтобы тот отказался от власти, но был обвинен в игнорировании "исчезаний" критиков аргентинской хунты.

Власть – лучший афродизиак

Споры сопровождали Киссинджера и после того, как он покинул пост в 1977 году: предложение возглавить кафедру в Колумбийском университете было отозвано после протестов студентов.

Он стал мощным критиком внешней политики Джимми Картера и Билла Клинтона, утверждая, что президенты хотели совершить слишком быстрый скачок к миру на Ближнем Востоке. По мнению Киссинджера, это могло произойти только шаг за шагом.

После 11 сентября тогдашний президент Джордж Буш попросил его возглавить расследование нападений на Нью-Йорк и Вашингтон, но он был вынужден уйти в отставку через несколько недель после того, как отказался раскрыть список клиентов своей консалтинговой компании и ответить на вопрос о конфликте интересов.

Он встречался с президентом Бушем и вице-президентом Диком Чейни, консультируя их по политике в Ираке после вторжения в 2003 году. "Победа над повстанцами, — говорил он им, — это единственная стратегия выхода".

Всегда влиятельный, он консультировал Дональда Трампа по внешней политике после его избрания в 2017 году, предлагая, среди прочего, признать оккупацию Крыма российским президентом Владимиром Путиным.

Дональд Трамп встречается с Киссинджером в Белом доме. После того, как Киссинджер покинул правительство в 1977 году, с ним советовался каждый президент США. / Фото: Associated Press

Хотя к тому времени, когда ему исполнилось 100 лет в 2023 году, он изменил свой взгляд на Украину. После российского вторжения, он утверждал, что страна президента Владимира Зеленского должна присоединиться к военному альянсу НАТО после установления мира.

Генри Киссинджер имел обширный список контактов и острый ум. "Власть, — любил повторять он, — это лучший афродизиак".

К огромному гневу многих, он оставался безоговорочным в своем целенаправленном преследовании интересов США и защите образа жизни своей страны.

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с Киссинджером в Пекине, 2023 / Фото: Associated Press

"Страна, которая требует морального совершенства в своей внешней политике, — заявил он однажды, — не достигнет ни совершенства, ни безопасности".

Самые известные цитаты Генри Киссинджера

Бывший министр финансов США Генри Полсон (слева), бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер (в центре) и бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд (справа) общаются перед встречей с президентом Китая Си Цзиньпином в Большом народном зале в Пекине, 22 ноября 2019 года / Фото: Associated Press

"Задача политических лидеров состоит в том, чтобы вывести свой народ оттуда, где он находится, туда, где он никогда не был";

“Я не понимаю, почему мы должны стоять в стороне и наблюдать, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее народа. Эти вопросы слишком важны, чтобы чилийские избиратели могли решать их самостоятельно”;

“Незаконное мы делаем сразу. Неконституционность занимает немного больше времени”;

"Если меня когда-нибудь схватят, я не хочу никаких переговоров, и если я потребую переговоров из плена, они должны считать это признаком принуждения";

“В этой книге я откровенно рассказываю о себе. О своей первой ошибке я рассказываю на странице 850», — Киссинджер о собственной автобиографии;

“Парадоксальность была наиболее характерной чертой России. Постоянно воюя и распространяясь по сторонам, она со всем тем считала, что ей непрерывно угрожают”;

"Если вы не знаете, куда едете, каждая дорога заведет вас в никуда";

"Каждая война начиналась с идеалистических устремлений и широкого общественного одобрения и завершалась общенациональной травмой";

"Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных";

“Сейчас мы вооружили Украину до такого уровня, на котором она будет лучше вооруженным государством с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как это наверняка будет с потерями многих достижений России, но с сохранением Севастополя, то мы можем иметь недовольную Россию, но также и недовольную Украину, то есть равновесие недовольства. Поэтому для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать национальные решения относительно территориальных претензий», — Киссинджер в 2023 году в интервью The Economist.

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