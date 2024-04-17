"Власть Путина будет трещать по швам": эксперт о разрушении режима в РФ и ставке Запада

На Западе делают ставку на постепенное разрушение путинского режима. Пока что нет признаков того, что среди наших союзников намерены не признавать легитимность Путина.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал политический эксперт Максим Умный.

В то же время эксперт отмечает, что на Западе нет готовности с ним договариваться.

"Мне вообще кажется, что сейчас только начинается длительный и очень серьезный процесс подрыва легитимности российского правительства. В частности, к примеру, то, что мы увидели в свежем рейтинге мировых политиков. На первом месте в этом списке вдова Навального Юлия. Это первый признак того, что за Россию уже серьезно взялись", – высказался он.

Умный подчеркнул, что РФ истощается в войне с Украиной и это угрожает режиму Путина.

"Все указывает на то, что режим в России будут менять традиционным западным способом. Постепенно по мере того, как легитимность режима будет уменьшаться, а Россия будет истощаться, власти Путина будут трещать по швам. К тому, стоит отметить и санкции, которые тоже ослабляют РФ", – подытожил эксперт.

Напомним, ПАСЕ приняла сенсационные решения о Путине, РПЦ и российских НПЗ.

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