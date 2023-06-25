"Власть России навсегда нарушена" – реакция политиков США на бунт Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил о "марше справедливости" и отправился со своими наемниками в направлении Москвы. Однако бунт не продержался и суток, уже к вечеру 24 мая белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить наступление. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин больше не будет проживать в России, а переедет в Беларусь.

На действия в России отреагировали американские политики от обеих ведущих партий. Об этом пишет "Голос Америки".

"Он (Путин – ред.) может пережить это, но власть в России после этих выходных навсегда будет нарушена", – отметил сенатор США от Демократической партии Крис Мерфи.

Мерфи также считает, что США должны "посмотреть, как будут разворачиваться события, стараясь не создавать впечатления, что они вмешиваются или становятся на чью сторону".

В свою очередь, конгрессмен-демократ Тед Лиу убежден, что бунт "вагнеровцев" свидетельствует о явных проблемах оккупантов в войне против Украины.

"Эскалация конфликта между "Группой Вагнера" и российскими военными не могла бы произойти, если бы российское незаконное вторжение в Украину продвигалось хорошо. Очевидно, это не так", — отметил он.

Бывший чиновник ЦРУ и конгрессмен от штата Техас Уилл Гурд, который на этой неделе объявил о намерении соревноваться в кандидаты на президентство в США от Республиканской партии, также прокомментировал события в России.

Он призвал Соединенные Штаты и союзников "помочь Украине создать бесполетную зону сейчас для защиты от роста нестабильности из-за гражданской войны в России".

"Если такой бандит-убийца как Пригожин из "Группы Вагнера" считает российское вторжение в Украину незаконным, почему кто может считать иначе?" – спрашивает политик.

Напомним, как пишет издание Washington Post, диктатор Владимир Путин знал о подготовке мятежа главой "вагнеровцев" Пригожиным "больше, чем за сутки".

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