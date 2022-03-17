"Власть в Кремле начала войну": Арнольд Шварценеггер записал видео к русскому народу и призвал Путина вывести войска

По его словам, российское правительство лжет не только своим гражданам, но и солдатам, которых Кремль убеждает, что они идут воевать с нацистами.
Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер обратился к русскому народу. В своем сообщении он говорит, что людей в РФ - обманывает правительство.
Ответный ролик попал в социальные сети.
В своем обращении актер приводит пример того, как в детстве познакомился с российским тяжелоатлетом Юрием Власовым. На него спортсмен произвел большое впечатление - его постер он даже повесил у себя дома. После этого, спустя время, Шварценеггер неоднократно приезжал в Москву на соревнования и съемки. И именно поэтому он хочет открыть перед русскими правду.
“Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что эта война для денацификации Украины. Это неправда. Украин - страна с президентом еврейского происхождения. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине”, - акцентировал Арнольд Шварценеггер.
Он также добавил, что российское правительство врет не только своим гражданам, но и солдатам, которых Кремль убеждает в том, что они идут воевать с нацистами.
“Российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, которые хотят защитить свои семьи и свою страну - это факт. Когда я смотрю, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости”, - подчеркнул Шварценеггер.
В конце он призвал Путина остановить войну и вывести свои войска из Украины, а также поблагодарил россиян, выходящих на антивоенные митинги.
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