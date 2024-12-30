В школах Беларуси запретили Санта-Клауса, колядки и новогодние песни на английском языке. Вместо этого власти рекомендуют отмечать праздники по русским традициям, сосредотачиваясь на Деде Морозе, Снегурочке и русскоязычных песнях.

Об этом сообщило польское радио.

Перед новогодними праздниками школы получили специальное распоряжение по организации праздничных мероприятий. Запрещено использовать рождественские колядки, исполнять англоязычные песни и популярные западные мелодии, в частности Jingle Bells. Кроме того, было запрещено присутствие Санта-Клауса (англоязычного Святого Николая) и украшения, связанные с западными традициями.

Власти настаивают на соблюдении русских новогодних традиций в школьных мероприятиях. Такой подход согласовывается с предыдущими решениями, ведь раньше в стране уже были запрещены праздники типа Дня Святого Валентина и Гэлловина.

Напомним, в Чикаго злостные Гринчи забросали Санту яйцами.

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