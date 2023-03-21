Власти Брянской области заявили об атаке дроном по нефтеперекачивающей станции

В Брянской области РФ беспилотник атаковал территорию принадлежащей "Транснефти" нефтеперекачивающей станции "Новозыбков".

Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, обвинив в этом ВСУ.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. На месте действуют оперативные службы.

Губернатор также сообщил, что для безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка. Богомаз пообещал возобновление энергоснабжения после проведения оперативно-следственных мероприятий.

Отметим, что нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" входит в комплекс нефтепровода "Дружба".

Напомним, в середине марта в "Транснефти" заявляли, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" обнаружили взрывные устройства после атаки объекта беспилотником.

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