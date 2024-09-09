Власти Греции введут дополнительный сбор, чтобы ограничить большой поток туристов

Часть денег от туристов будет уходить местным общинам.
Власти Греции заявили о намерении ввести дополнительный сбор в размере 20 евро с посетителей круизных лайнеров на островах Санторини и Миконос во время пика летнего сезона, чтобы сократить поток туристов.
Об этом информирует Reuters.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких туристических местах Греции.
"Греция не имеет структурной проблемы чрезмерного туризма… Некоторые из ее туристических мест имеют значительную проблему в течение определенных недель или месяцев года, с которой мы должны иметь дело. Круизное судоходство тяготит Санторини и Миконос", – пояснил он.
Греческий премьер заявил, что часть денег от туристов будет уходить местным общинам для развития инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось, что в Греции женщина устраивала лесные пожары, чтобы пофлиртовать.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Эгейском море обнаружили затопленный корабль ВМС Британии.
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