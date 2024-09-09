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Власти Греции введут дополнительный сбор, чтобы ограничить большой поток туристов

Власти Греции введут дополнительный сбор, чтобы ограничить большой поток туристов

В Греции введут новый сбор для туристов / Фото: pixabay.com

Часть денег от туристов будет уходить местным общинам.

Власти Греции заявили о намерении ввести дополнительный сбор в размере 20 евро с посетителей круизных лайнеров на островах Санторини и Миконос во время пика летнего сезона, чтобы сократить поток туристов.

Об этом информирует Reuters.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких туристических местах Греции.

"Греция не имеет структурной проблемы чрезмерного туризма… Некоторые из ее туристических мест имеют значительную проблему в течение определенных недель или месяцев года, с которой мы должны иметь дело. Круизное судоходство тяготит Санторини и Миконос", – пояснил он.

Греческий премьер заявил, что часть денег от туристов будет уходить местным общинам для развития инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции женщина устраивала лесные пожары, чтобы пофлиртовать.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Эгейском море обнаружили затопленный корабль ВМС Британии.

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