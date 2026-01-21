Власти Гренландии призвали жителей запастись продуктами — детали

Гренландия срочно готовит население / © Getty Images

Власти Гренландии призвали жителей острова запастись продуктами на пять дней на фоне угроз Трампа.

Об этом пишет гренландское издание KNR.

«Применение военной силы вряд ли возможно, но пока это не исключено. Мы должны быть готовы ко всему», — предупредил глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Он заверил, что в Гренландии налажен хороший и постоянный диалог с ЕС, НАТО и другими союзниками.

«Речь идет о мировом порядке, уважении к национальной целостности и международном праве, которые должны объединять страны. Мы рады поддержке наших союзников, но мы должны уважать мировой порядок. Это не игра, и мировой порядок может рухнуть. Это было бы нехорошо. Мы были тесно связаны с Соединенными Штатами, и мы можем сотрудничать даже больше, чем сегодня, но путем диалога», — говорит Нильсен.

Напомним, что Дональд Трамп ввел 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран, вставших на сторону Гренландии, отправив на остров своих военных.

Ранее в СМИ сообщили, что якобы Дональд Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию.

Также мы писали, сможет ли Трамп купить или захватить Гренландию, зачем ему остров, при чем здесь Россия и Китай и почему это будет конец НАТО.