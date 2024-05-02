Власти Грузии эвакуируют парламент: объявлен красный уровень опасности

Митингующие с помощью баррикад подобрались к воротам парламента и пытаются их штурмовать.

В столице Грузии Тбилиси продолжается акция протеста против закона об "иностранных агентах", принятом парламентом страны во втором чтении.

Власти объявили в парламенте "красный уровень" опасности и начали эвакуацию, информирует издание Новости — Грузия.

Митингующие с помощью баррикад подобрались к воротам парламента и пытаются их штурмовать, а полиция сдерживает людей водометами и слезоточивым газом.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе обвинил митингующих в том, что они используют слезоточивый и удушающий газ неизвестного происхождения. Он утверждает, что такие вещества нельзя купить ни в одном магазине.

"Мы обязательно этим заинтересуемся и узнаем, как это попало на акцию", – сказал Дарахвелидзе.

Очевидцы утверждают, что полиция также использует против митингующих речи пули, однако в МВД все отрицают.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии полиция прибегла к разгону митингующих против скандального закона об иностранных агентах.

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