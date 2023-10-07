Власти Грузии поспешно "закручивают гайки" в стране, опасаясь Майдана

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что закон "О собраниях и манифестациях", который оппозиция назвала пророссийским, вступит в силу без подписи президентки Саломе Зурабишвили.

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Об этом Кобахидзе заявил во время интервью телеканалу Imedi.

Он заявил, что закон "о палатках" вступит в силу немедленно, не дожидаясь, пока его подпишет президент.

"Парламент принял этот закон не на основании статей 45 и 46 Конституции Грузии, а на основании статьи 36. Соответственно, закон без подписи президента вступит в силу немедленно", – сказал он.

Отметим, что в статье 36 нет никакого положения о том, что парламент может принимать законы без подписи президента страны.

В администрации президентки Саломе Зурабишвили заявили, что подобные действия являются "легкомысленными и циничными", а также "неуважением к обществу".

"Как заявила президент Грузии 22 июня 2022 года, она воспользуется правом вето в отношении всех тех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон "О собраниях и манифестациях", который ограничивает свободу собраний и выражения мнений ", – говорится в заявлении прессслужбы Зурабишвили.

В поправках к закону "О собраниях и манифестациях" власти хотят запретить во время митингов устанавливать как палатки, так и сцены для выступлений. Запрет можно будет ввести на основании того, что это мешает работе государственных органов власти и правоохранителей, или "являют угрозу" для участников сбора.

Инициаторы объяснили спешку в принятии закона тем, что они хотят якобы "гарантировать безопасность" госучреждениям и гражданам, поскольку определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности Грузии обвинила Украину в "подготовке к перевороту" в стране по сценарию Майдана.

Позже спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что власти Грузии пытаются "демонизировать" Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы.

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