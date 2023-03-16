Власти Грузии разрешили проверить состояние здоровья Михаила Саакашвили: детали

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет проверен польскими врачами.
Власти Грузии разрешили проверить состояние здоровья Михаила Саакашвили. К нему допустят польских врачей.
Об этом со ссылкой на чиновников ЕС сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Польская медицинская бригада получила доступ к Саакашвили", — подчеркнул Рикард Джозвяк.
Также отмечается, что Саакашвили в Польшу не доставят. Речь идет о том, что врачи приедут к нему в Грузию. Однако сроки отправки медицинских работников неизвестны.
Отметим, что состояние здоровья Михаила Саакашвили значительно ухудшилось после протестной голодовки в 2021 году, когда его задержали грузинские правоохранители.
Напомним, что приговоренный к лишению свободы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого в последнее время содержат в больнице в Тбилиси, находится в состоянии, близком к смерти.
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