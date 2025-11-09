Власти Ирана начали ограничение воды в Тегеране и предупредили об эвакуации населения

Вода / © Credits

Из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи власти Ирана начали ограничивать подачу воды в столице Тегеране. Некоторые районы уже почувствовали периодические отключения, а правительство предупреждает о возможной эвакуации города, если осадки не восстановят запасы воды

Об этом сообщают издания Reportи Newsweek.

Эксперты рассказывали, что нынешние осадки в Тегеране на 40% меньше нормы, а большинство подземных резервуаров и дамб оказались на грани истощения. Масуд Пезешкян, президент Ирана, отметил, что ограничения водоснабжения могут стать жестче уже в следующем месяце, а в случае критической ситуации — возможно даже временное переселение населения.

Население столицы сталкивается с низким давлением воды, периодическими отключениями в ночные часы и по графику, чтобы резервуары могли заполняться (IranIntl). Глава Федерации водной промышленности Ирана подчеркнул, что официальная информация не полностью отражает критическое состояние водных ресурсов.

Эксперты призывают граждан экономить воду, внимательно следить за прогнозами погоды и подготовиться к возможным дополнительным мерам правительства по альтернативному снабжению водой. Пока ситуация остается напряженной, и восстановление запасов воды зависит от количества и своевременности осадков.

Кроме этого, как пишет The Guardian, Англия может столкнуться с худшей засухой за десятилетие в следующем году. Правительство и водопоставщики готовят планы чрезвычайных ограничений водопотребления. Причиной является прогноз засушливой зимы с низким количеством осадков. Это опасно, поскольку подземные воды восстанавливаются очень медленно. Если засушливый период продолжится, потребуются радикальные меры для экономии воды.

