Власти Косово официально подали заявку на вступление в Евросоюз

Путь к объединению будет длительным процессом, учитывая, что пять членов ЕС до сих пор даже не признали этот регион как отдельное балканское государство.

В четверг, 15 декабря, премьер-министр частично признанного государства Косово официально подал заявку на полноправное членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Radio Svobodna Europa.

Официальная церемония вручения заявки Косово на вступление в ЕС состоялась в Праге. Ее получил чешский министр по европейским делам Микулаш Бек как представитель государства, председательствующего в Совете Евросоюза.

"Исторический день"

Курти отметил, что это исторический день для Косово, а также большой день для европейской демократии.

"Письмо, которое я передаю, содержит надежды и мечты наших граждан. Оно говорит о наших стремлениях присоединиться к ЕС, с которым мы разделяем общие ценности и идеи", — сказал глава частично признанного государства.

Чешский министр Бек подтвердил, что его страна будет поддерживать Косово в следующих шагах. "Мы верим, что наше общее будущее – это единственный способ решить проблемы в регионе", – сказал Бек.

Перспективы вступления в ЕС

Косово является последней страной в регионе, которая подала заявку на получение статуса кандидата, однако ее случай специфичен, поскольку из 27 стран ЕС 5 до сих пор не признают независимость Косово. Не признавшие Косово страны: Испания, Румыния, Кипр, Греция и Словакия.

В то же время представитель Европейской комиссии Ана Писонеро в письменном заявлении для СМИ подчеркнула, что Косово имеет четкую европейскую перспективу и имеет поддержку от ЕС.

"Когда речь идет о заявках на членство, процедуры подачи заявок прописаны в Договоре о ЕС", — заявила Писонеро.

Статья 49 Договора о ЕС говорит, что "любая европейская страна", уважающая эти ценности и преданная их продвижению, может подать заявку на членство в Союзе.

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Заявка Косово на вступление в ЕС происходит на фоне обострения отношений с Сербией, которая не признает независимость региона и считает его своей автономной областью. На севере Косово местные сербы заблокировали автодороги. Косовское правительство пригрозило убрать баррикады с дорог силой, а президент Сербии Александр Вучич обратился к контингенту НАТО в Косово с призывом одобрить введение туда сербских военных и полицейских. Также официальный Белград привел свои войска в полную боевую готовность.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал Сербии и Косово "скорее решить спорные вопросы" ради объединения с ЕС.

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