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Власти Косово возобновили контроль над монастырем, захваченного вооруженными нападающими

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Власти Косово возобновили контроль над монастырем, захваченного вооруженными нападающими

Захват монастыря в Косово / Фото: reuters.com

Во время перестрелки были убиты три нападавших, еще шесть человек были задержаны.

Власти Косово вернули контроль над территорией сербского православного монастыря Банска, возле которого произошло сражение правоохранителей с вооруженными нападающими.

Об этом сообщил министр внутренних дел Джелал Свекла, передает Радио Свобода.

"Мы взяли эту территорию под контроль. Это было достигнуто после нескольких последовательных боев", – заявил он.

Кроме того, министр отметил, что во время перестрелки были убиты три нападающих, еще шесть человек были задержаны.

После задержания стражи порядка обнаружили у нападающих оборудование для радиосвязи и "значительное количество оружия, боеприпасов и других средств".

Судьба других нападавших пока неизвестна, по некоторой информации они скрылись.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные люди на бронетехнике захватили монастырь в селе Баньска на севере Косово, населенном этническими сербами.

Премьер-министр Косово Альбин Курти, информируя об этом инциденте, сообщил об одном убитом косовском полицейском.

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Дата публикации
Просмотры
155
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