Власти Косово возобновили контроль над монастырем, захваченного вооруженными нападающими

Во время перестрелки были убиты три нападавших, еще шесть человек были задержаны.
Власти Косово вернули контроль над территорией сербского православного монастыря Банска, возле которого произошло сражение правоохранителей с вооруженными нападающими.
Об этом сообщил министр внутренних дел Джелал Свекла, передает Радио Свобода.
"Мы взяли эту территорию под контроль. Это было достигнуто после нескольких последовательных боев", – заявил он.
Кроме того, министр отметил, что во время перестрелки были убиты три нападающих, еще шесть человек были задержаны.
После задержания стражи порядка обнаружили у нападающих оборудование для радиосвязи и "значительное количество оружия, боеприпасов и других средств".
Судьба других нападавших пока неизвестна, по некоторой информации они скрылись.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные люди на бронетехнике захватили монастырь в селе Баньска на севере Косово, населенном этническими сербами.
Премьер-министр Косово Альбин Курти, информируя об этом инциденте, сообщил об одном убитом косовском полицейском.
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