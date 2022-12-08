Власти Косово ввели спецназ в населенный сербами регион на фоне обострения с Белградом

Власти частично признанного государства Косово ввели на север страны, населенной преимущественно сербами, более 200 спецназовцев на бронированных автомобилях.

Об этом сообщает Kosovo-Online.

Полицейские были развернуты вокруг города Косовска Митровица и заблокировали весь город.

Известно, что косовские спецназовцы бросили две шумовые гранаты. По их словам, ситуация напряженная, но спокойная. Все кафе закрыты, а женщины и дети скрылись с улиц.

"Приоритетом полиции Косово является гарантирование безопасности для всех граждан, поэтому, оценивая текущую ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере в ближайшие дни. Полиция Косово постоянно отслеживает и анализирует события в стране, делая экспертные оценки, на основании которых принимает необходимые, разумные и законные меры", – говорится в заявлении полиции.

В Сербии, которая не признает независимость Косово и считает регион своей территорией, обеспокоены этой ситуацией. Представитель правительства по делам Косово и Метохии Петар Петкович проведет внеочередную пресс-конференцию.

Что известно о конфликте в Косово

Напомним, что в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украина. Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения.

В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения – сербы.

Отметим, что последний конфликт между Косово и Сербией из-за номерных знаков авто продолжается уже минимум больше года.

Власти Косово решили, что сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки. Автомобилям с сербскими номерами будут выдаваться временная справка и номера RKS ("Республика Косово"). Окончательное введение в действие этого решения откладывалось уже несколько раз.

В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, но это не означает признания независимости этих территорий.

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