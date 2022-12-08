Власти Косово ввели спецназ в населенный сербами регион на фоне обострения с Белградом

Косовские силовики заблокировали населенный сербами город Косовская Митровица на севере частично признанного государства.
Власти частично признанного государства Косово ввели на север страны, населенной преимущественно сербами, более 200 спецназовцев на бронированных автомобилях.
Об этом сообщает Kosovo-Online.
Полицейские были развернуты вокруг города Косовска Митровица и заблокировали весь город.
Известно, что косовские спецназовцы бросили две шумовые гранаты. По их словам, ситуация напряженная, но спокойная. Все кафе закрыты, а женщины и дети скрылись с улиц.
"Приоритетом полиции Косово является гарантирование безопасности для всех граждан, поэтому, оценивая текущую ситуацию и тенденции в северных муниципалитетах, полиция увеличит свое присутствие на севере в ближайшие дни. Полиция Косово постоянно отслеживает и анализирует события в стране, делая экспертные оценки, на основании которых принимает необходимые, разумные и законные меры", – говорится в заявлении полиции.
В Сербии, которая не признает независимость Косово и считает регион своей территорией, обеспокоены этой ситуацией. Представитель правительства по делам Косово и Метохии Петар Петкович проведет внеочередную пресс-конференцию.
Что известно о конфликте в Косово
Напомним, что в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украина. Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения.
В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения – сербы.
Отметим, что последний конфликт между Косово и Сербией из-за номерных знаков авто продолжается уже минимум больше года.
Власти Косово решили, что сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки. Автомобилям с сербскими номерами будут выдаваться временная справка и номера RKS ("Республика Косово"). Окончательное введение в действие этого решения откладывалось уже несколько раз.
В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, но это не означает признания независимости этих территорий.
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