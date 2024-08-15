Власти Курской области объявили об эвакуации большого поселка Глушково и близлежащего района

Власти Курской области России объявили об "обязательной эвакуации" жителей поселка Глушково, которое находится почти в семи километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Население поселка – более четырех с половиной тысяч человек.

Российские "военные" утверждают, что решение принято на фоне обстрелов со стороны ВСУ объектов инфраструктуры — в частности моста через находящуюся в Глушково реку Сейм. Объясняется, что таким образом украинская армия пытается нарушить логистические пути, по которым противник получает подкрепление.

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Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждали ситуацию в Курской области, в частности, создание военных комендатур в этом регионе.

Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что Силы обороны создают зону безопасности на территории России. По ее словам, Украина открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области.

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