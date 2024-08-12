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Власти Курской области отчитались Путину: "Под контролем Украины 28 населенных пунктов"

Власти Курской области отчитались Путину: "Под контролем Украины 28 населенных пунктов"

Совещание у Путина

Диктатор перебирал своими пальцами, не пытаясь скрыть волнение.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании у Путина заявил, что ситуация в Курской области сложная. Говорит, что под контролем противника находятся 28 населённых пунктов области.

Об этом сообщает телеграм-канал "Прямой Эфир. Курск".

Еще немного цифр от россиян:

  • под оккупацией противника – 2 тысячи человек, о "судьбе которых ничего неизвестно";
  • "погибли 12 гражданских, ранены 121 человек, среди них 10 детей";
  • глубина проникновения ВСУ – 12 км, ширина – 40 км;
  • в области нет четкой линии фронта, это усложняет определение местонахождения противника;
  • уже выкопан противотанковый ров длиной 40 км;
  • в области действуют диверсионные группы по российским документам.

Напомним, в Курской области продолжают срывать российские тряпки. Очередной результат показали в Дарьино. Там бойцы 225-й ОШБ после зачистки сняли российский триколор с админздания.

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