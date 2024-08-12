Власти Курской области отчитались Путину: "Под контролем Украины 28 населенных пунктов"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании у Путина заявил, что ситуация в Курской области сложная. Говорит, что под контролем противника находятся 28 населённых пунктов области.

Об этом сообщает телеграм-канал "Прямой Эфир. Курск".

Еще немного цифр от россиян:

под оккупацией противника – 2 тысячи человек, о "судьбе которых ничего неизвестно";

"погибли 12 гражданских, ранены 121 человек, среди них 10 детей";

глубина проникновения ВСУ – 12 км, ширина – 40 км;

в области нет четкой линии фронта, это усложняет определение местонахождения противника;

уже выкопан противотанковый ров длиной 40 км;

в области действуют диверсионные группы по российским документам.

Напомним, в Курской области продолжают срывать российские тряпки. Очередной результат показали в Дарьино. Там бойцы 225-й ОШБ после зачистки сняли российский триколор с админздания.

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