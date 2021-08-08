Власти Минска требуют убрать украинские товары с полок супермаркетов белорусской столицы

Местная власть убеждена, что торговые сети Минска "демонстрируют неуместное поведение".

Председатель горисполкома Владимир Кухарев сообщил, что от белорусских сетевых супермаркетов потребовали убрать с "лучших полок" продукты из Украины, Литвы и Польши.

Об этом пишет местное государственное издание "Беларусь сегодня".

Руководитель столичного горисполкома сообщил, что 27 июля было проведено "серьезное и жесткое совещание с представителями торговых сетей, работающих в Минске".

"И мы открыто им задали вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввел против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, считаю, такое решение следует принимать на уровне всей страны", — сказал Кухарев.

Подконтрольные властям Республики Беларусь журналисты отмечают, что на сегодняшний день "в объединение "Столичная торговля и услуги" входят восемь организаций розничной торговли, в которых насчитывается 71 магазин. Розничный товарооборот за полгода сложился в сумме 184 млн рублей, или 86,6% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В то же время отечественные товары в статистике продаж составляют — 74,6%, в основном за счет продовольственной группы. Однако, неоднократно озвучено требование, чтобы на первом плане в выкладке товаров была белорусская продукция, до сих пор торговыми сетями не выполнено".

Напомним, Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть "каждый метр" границы Беларуси. Решение он озвучил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе.

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