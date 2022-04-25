Власти молчат, а местные эвакуируются: что известно о масштабном пожаре в Брянске

Власти молчат, а местные эвакуируются: что известно о масштабном пожаре в Брянске

В российском Брянске загорелись резервуары на нефтеперерабатывающем предприятии. Сообщается, что точек вспышки две, вторая — вероятно, емкости с горючим в воинской части. Второй очаг возгорания правительство региона предпочитает не комментировать.

В ночь на 25 апреля город в городе Брянск, граничащий с Украиной, вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – горят резервуары для хранения нефти.

Масштабы пожара в МЧС РФ не разглашаются, но жителей близлежащих жилых домов эвакуировали. Жители города сообщают, что этому предшествовали мощные взрывы. На видео с места событий видно, что пожарным непросто справиться с огнем. Пожару предоставлен повышенный ранг, есть повреждение резервуаров.

Очевидцы пишут, что горят два резервуара с топливом на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежецкий вал. Также сообщается, что горит военная часть рядом.

Фото: Новости Брянска

"В 02:00 25.04.2022 в оперативную очередную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты с повышенным рангом (номера) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", — сообщило РосСМИ.

#брянск будьте бдительны! Нефтебазу подорвала группа нацистов, передвигавшихся на захваченной пожарной машине. Все пожарные машины в городе надо задерживать и проверять! — байракторы в минибаре (@warning_trdlo) April 25, 2022

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, горящие нефтебазы входят в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает российская нефть.

#БРЯНСК ВАЖНО!

Предотвратить наступление Украинской Армии!!

Взрывайте ЖД пути, разбивайте дороги, сносите линии электропередач.

Ни метра дороги, ни одного столба врагу!! — Колдун страны ÖZ (@stat_ros) 25 апреля 2022

Как известно, Брянская область граничит с Украиной.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия планирует серию терактов на территории своей страны для создания провокаций и нагнетания антиукраинской истерии. Ранее в российском Белгороде, граничащем с территорией Харьковской области, также горела нефтебаза.

Стоит отметить, что украинская сторона никак не комментировала инцидент, хотя многие характеризуют это как восстановление справедливости.

– Причем здесь Украина? Да ни при чем. Все произошло аналогично с крейсером "Москва" – нарушение правил обращения с огнем, курение в непозволительном месте – пишут иронично пользователи Сети.

Апрель для российских структур вообще не задался. В частности, в Твери сгорел НИИ воздушно-космической обороны. Отметим, что именно в этом институте разрабатывался российский ракетный комплекс "Искандер". Произошел пожар и в Подмосковье, в Королеве — российском "космическом" центре. В российском городе Кинешма произошел масштабный пожар на Дмитровском химическом заводе. Следует отметить, что Дмитровский химический завод является одним из самых крупных на территории России.

На фоне этого в Сибири бушуют лесные пожары — тех, кто их раньше тушил, отправили воевать в Украину.

В российском Брянске горит нефтебаза

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