Власти Москвы случайно "слили" в Интернет адреса засекреченных объектов РФ (список)

Расследователи уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным.

Власти Москвы и других российских городов выложили в Интернет список адресов, где нельзя отключать электричество, таким образом "слили" расположение военно-стратегических объектов.

Об этом сообщают расследователи центра "Досье".

В списке адреса:

воинских частей,

складов, учреждений,

Минобороны Российской Федерации,

Главное управление Генштаба,

Служба внешней разведки,

Федеральная служба охраны Российской Федерации,

Федеральная служба исполнения наказаний,

Министерство внутренних дел и многое другое.

Расследователи отмечают, что публикация в открытом доступе режимных объектов, согласно закону, должна быть наказана как разглашение государственной тайны.

Часть засекреченных объектов в России

Автор расследования Денис Коротков проинформировал, что достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ под названием "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям". Открыв эту вкладку, открываются адреса режимных объектов РФ.

Расследователи установили, что на сайте мэрии Москвы такие адреса были найдены в 434-страничном документе. Сейчас он недоступен. Наибольшая концентрация объектов, связанных со спецслужбами – в районе Серебряного Бора.

"Любой кто-либо из усилий может узнать, где в Москве проживают сотрудники самых тайных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу жизни руководства этих спецслужб", — говорится в расследовании.

Авторы "Досье" уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным.

Напомним, в Москве из-за украинского языка сотрудника охраны обвинили в хулиганстве.