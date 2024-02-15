Власти норвежского города Драммен обвинили в расизме из-за украинских беженцев: что произошло

Власти норвежского города Драммен приняли решение, что в будущем будет принимать беженцев только из Украины. В свою очередь правительство страны обвинило горсовет в превышении полномочий.

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Об этом сообщает издание DW.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уже заявил, что это решение превышает полномочия местных властей.

"Это не то, что могут решать города", – сказал он.

Кроме того, премьер заявил, что такое решение является "незаконным".

"Фундаментальной ценностью является обеспечение равного отношения к людям, ставшим беженцами", — объяснил Гар Стере.

Также решение властей города Драммэн раскритиковала лидер консервативной партии, депутат парламента Эрна Солберг. Она заявила, что ни один муниципалитет не может принимать решение "принимать беженцев только из страны".

В свою очередь полиция города зарегистрировала заявление, в котором власти города обвиняют в "институционном расизме".

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна страна продлит временную защиту для украинских беженцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Германии спрогнозировали, сколько беженцев покинет Украину в случае победы РФ.

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