Власти одной страны направили армию на борьбу с медведями-людоедами
Военных присоединили к миссии, чтобы устанавливать и осматривать стальные ловушки, используемые для отлова медведей, позднее отстреливаемых охотниками.
В Японии армия помогает местным властям ловить медведей после серии смертельных нападений — с апреля хищники атаковали более 100 человек, 13 из них погибли.
Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
5 ноября солдат 9-й дивизии сил самообороны страны развернули в городе Кадзуно. Военные будут помогать экстренным службам в установке клеток-ловушек, патрулировать территории, перевозить охотников, а также вывозить пойманных и ликвидированных медведей.
В то же время, военнослужащим запрещено использовать огнестрельное оружие для отстрела животных. Им выдадут только спреи для отпугивания медведей. Миссия 9-й дивизии продлится до 30 ноября.
Губернатор префектуры Акита отметил, что участие военных в борьбе с медведями является исключительным событием и не станет прецедентом для будущего участия армии в решении проблем, связанных с природой.
Пик нападений медведей обычно приходится на октябрь и ноябрь, поскольку животные интенсивно ищут пищу перед зимней спячкой. Нынешнюю аномалию вызвало отсутствие пищи в горах, в прошлом году ее было гораздо больше.
