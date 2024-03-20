Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита некоторой агропродукции из Украины – СМИ

Власти Польши договорились с фермерами, которые уже несколько месяцев протестуют, и подписали соглашение о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Документ подписали представители фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Договоренность предполагает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, действующее с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться к Совету министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля этого года.

В подписанном документе обе стороны также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.

В соглашении представители фермеров заявляют о поддержке правительством своей страны изменений к "Зеленому соглашению".

Напомним, что фермеры накануне предупредили, что 20 марта проведут сотни акций протеста в Польше. Они заявили о блокировке дорог в более чем 500 населенных пунктах (карта).

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