Власти Польши просто не знают, что делать с фермерами — политолог

Польские власти, скорее всего, просто не знают, как ей разрешить ситуацию с фермерами, поэтому пытаются вынести проблему на уровень Брюсселя, чтобы получить какие-то "преференции".

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Такое мнение в эфире Общественного радио высказал политолог Игорь Рейтерович.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что он представит требования польских фермеров на встрече министров сельского хозяйства стран Европейского Союза.

"Очевидно, они (польские власти — ред.) не знают, что с этим делать, поэтому они таким образом пытаются выбить какие-то преференции от Брюсселя… и не раздражать своего потенциального избирателя, а также не раздражать избирателя оппонентов нынешней польской власти", — сказал он.

Политолог напомнил, что Евросоюз заморозил значительную сумму денег для Польши из-за действий предыдущей власти.

"Возможно, такую позицию фермеров предоставят как один из инструментов ее размораживания. Тем более, что ЕС уже заявил об определенных льготах, субсидиях, которые получают польские фермеры… На самом деле, если смотреть в корень этой проблемы, то она в первую очередь касается Евросоюза, поскольку фермеры протестуют против европейского «зеленого курса», сильно ударящего по их достатку. Они об этом знали, но теперь они просто политически спекулируют на этом, вспоминая Украину, и таким образом пытаются отделаться от тех ограничений, которые вводит ЕС», — сказал Рейтерович.

Кроме того, у Польши появились новые возможности, чтобы выбить дополнительные преференции для своих фермеров и решить проблему взаимоотношений с Европейским Союзом.

"Поэтому здесь неудивительно, что они (польские власти — ред.) переносят на этот уровень (Брюссель — ред.). Тем более, они хорошо знают, что если проблема не будет решаться и дальше, то им рано или поздно «прилетит» от Еврокомиссии и «прилетит» очень серьезно, поскольку у нее есть все возможности и инструменты для давления на Варшаву, которая не выполняет взятые на себя обязательства. Например, в контексте взаимоотношений с Украиной это самое важное», — Рейтерович.

Напомним, ранее сообщалось, что на протестах фермеров в Польше снова заметили пророссийские лозунги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше неизвестные снова рассыпали украинское зерно.

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