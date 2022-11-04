Власти Приморского края готовятся к мобилизационным протестам и усиливают меры безопасности

Среди людей растет недовольство мобилизацией.
В Приморском крае Российской Федерации вводятся дополнительные меры безопасности и усиливаются полицейский режим.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 4 ноября.
Делают это на фоне объявленной президентом-диктатором Владимиром Путиным мобилизации. Хотя Минобороны якобы закончило призыв, но повестки в некоторых регионах раздают до сих пор. Кроме того, "мобикам" не во всех регионах дали обещанные Кремлем выплаты.
"В городе Владивосток власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине", — говорится в сообщении Генштаба.
Особенности мобилизации
В Ульяновской области более 100 призывников из Чувашии устроили протест. "Мобики" так и не получили обещанные Кремлем выплаты. Речь идет о 195 тысячах рублей.
В Рыбинске Ярославской области повестки решили раздавать силой. Так, силовики перекрыли выходы завода "Газовые турбины" . Они вылавливали призывников, а затем вручали им повестки.
В Магадане призвали россиянина , который по болезни почти не может ходить. Военкомат это не убедило. Поэтому "мобика" отправили на обучение, а затем – в Донецк.
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