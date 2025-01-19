Власти Сирии запретили ввоз и продажу товаров из России, Ирана и Израиля

Чтобы поддержать экономику власти объявили о введении доллара и утвердили новый набор единых таможенных пошлин.

Власти Сирии запретили ввоз и продавать на своей территории товары из России, Иран ура Израиля Соответствующее распоряжение было направлено сирийским портам.

Об этом информирует Alarabiya.

После падения режима Башара Асада в страну начали прибывать разнообразные импортные товары на местные рынки.

В магазинах Дамаска можно увидеть бутилированную воду из Турции и продукты питания из Саудовской Аравии. Кроме того, в магазинах начали появляться такие западные товары как батончики Twix и Snickers, а также напитки Pepsi и других международных брендов.

Чтобы поддержать экономику, власти объявили о введении доллара и утвердили новый набор единых таможенных пошлин, которые будут снижены на 50-60 %.

Кроме того, власти объяснили свое решение тем, чтобы облегчить импорт и поддержать местных производителей в рамках усилий по повышению экономической активности и стимулированию промышленности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии найдено новое массовое захоронение жертв режима Асада.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка сообщила, куда РФ планирует опрокинуть часть техники из Сирии.

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