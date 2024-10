Власти США негласно разрешают американским компаниям поставлять России компоненты для оружия — Bloomberg

Власти Соединенных Штатов не обвиняют свои компании в нарушении экспортного контроля, продукцию которых Россия использует для изготовления ракет для обстрелов Украины.

Компоненты для производства оружия поставляются в РФ в больших объемах через посредников, сообщает Bloomberg.

В 2022 году Соединенные Штаты и союзники ввели экспортный контроль, согласно которому в Россию нельзя было поставлять ряд технологий, чтобы взорвать военно-промышленный комплекс РФ. Эти ограничения касались полупроводников, которые РФ может использовать для изготовления оружия, даже если они производились в третьих странах.

Но украинцы постоянно находят в остатках российских ракет компоненты, изготовленные западными компаниями. В "Искандерах" были найдены компоненты, изготовленные американскими Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc, Analog Devices. Также у ракет "Искандер" была найдена продукция немецкой Infineon Technologies и американской компании с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc. Большое количество деталей было изготовлено и продано россиянам уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Данные таможни свидетельствуют, что в Россию после начала войны были отправлены миллионы компонентов, производимых Analog и ограниченных экспортным контролем США. Только в прошлом году Россия закупила компоненты Analog на сумму 326 миллионов долларов.

Компоненты для производства оружия компании США продают через посредников из Китая и Гонконга, используя авторизованных дистрибьюторов, которые в свою очередь продают поставщикам электроники по всему миру.

Соединенные Штаты пытались остановить эту торговлю, введя санкции против посредников, но не было никаких обвинений в отношении Analog или других американских производителей в нарушении экспортного контроля.

Чиновники в Украине говорят, что компания США не прилагает усилия, чтобы отследить цепочки поставок своей продукции, которая потоком идет на российские заводы по изготовлению оружия.

"Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах", — сказал в комментарии главе ГУР Кирилл Буданов.

Он заявил, что возможности России обстреливать Украину будут заблокированы, если РФ перестанет получать западные технологии. "Этого не произойдет. Все отводят глаза от происходящего", — сказал он.

