Власти США одобрили продажу Финляндии ракет на полмиллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу американских управляемых ракет GMLRS и связанного с ними оборудования на $535 млн для Финляндии.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении Министерства обороны США указывается, что продажа оружия для финской армии будет соответствовать целям в обеспечении национальной безопасности, потому что это поможет укрепить обороноспособность партнера, доказавшего свою надежность и играющего важную роль в поддержании стабильности на европейском континенте.

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"Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны", – говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве добавили, что укрепление обороны Финляндии играет важную роль для сдерживания из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.

О соответствующем решении американских властей уже сообщили Конгресс, законодательный орган должен одобрить потенциальное соглашение в течение 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с февраля 2022 года контингент НАТО у границ России увеличился в два с половиной раза – до 30 тысяч человек.

Также мы информировали, что США осуждают очередные запуски Северной Кореи баллистических ракет рядом с Республикой Корея и пообещали применить все средства для обеспечения безопасности своих союзников в регионе.