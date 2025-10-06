Власти США перебрасывают Нацгвардию из Лос-Анджелеса в Портленд

Пит Гегсет / © Associated Press

В Пентагоне сообщили, что около 200 федеральных военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии перебросят из района Лос-Анджелеса в Портленд, штат Орегон.

Об этом информирует Reuters.

Спикер Пентагона Шон Парнелл уточнил, что действия происходят по указанию президента США Дональда Трампа.

«Военные будут поддерживать Агентство по миграции и таможенному контролю США (ICE) и другие федеральные структуры, выполняющие официальные обязанности, включая обеспечение соблюдения федерального законодательства и защиту федерального имущества», — говорится в заявлении.

Это заявление появилось после решения федерального судьи, временно запретившего развертывание военных в Портленде из-за отсутствия доказательств необходимости подобных мер во время недавних протестов.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал беспрецедентную кампанию по усилению контроля за своим персоналом. Более пяти тысяч сотрудников — как военных, так и гражданских специалистов — будут вынуждены подписать новые жесткие соглашения о неразглашении информации.

Мы ранее информировали, что глава Пентагона Пит Гегсет объявил об окончании эры политкорректности, заявив, что больше не будет никаких парней в платьях, поклонения изменению климата и гендерных иллюзий.