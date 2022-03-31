Власти США призвали граждан немедленно покинуть Украину и Россию

Зафиксированы случаи задержания американских граждан российскими оккупантами.

Госдепартамент США призвал граждан страны немедленно покинуть Украину и Россию из-за угрозы незаконных задержаний российскими силовиками.

Об этом заявил спикер ведомства Нед Прайс на брифинге 31 марта.

Он рассказал, что Госдепартамент "видел сообщения о том, что российские военные выделяли и задерживали граждан США в Украине, а также во время эвакуации через оккупированную Россией территорию или в РФ или Беларусь".

State Department urging any US citizen в Украину или Россия к "департам immediately."



"В последние weeks we have seen reports что Russian security officials has singled out and detained US citizens in Ukraine and in Russia," spokesperson Ned Price says. pic.twitter.com/JuidgQlbU9 CBS News (@CBSNews) 31 марта 2022

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, количество вывезенных украинцев в РФ составляет полмиллиона человек. Так, первые 90 тысяч забрали с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще 18 февраля, то есть до начала полномасштабного российского вторжения.

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