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Власти США призвали граждан немедленно покинуть Украину и Россию

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Власти США призвали граждан немедленно покинуть Украину и Россию

Getty Images

Зафиксированы случаи задержания американских граждан российскими оккупантами.

Госдепартамент США призвал граждан страны немедленно покинуть Украину и Россию из-за угрозы незаконных задержаний российскими силовиками.

Об этом заявил спикер ведомства Нед Прайс на брифинге 31 марта.

Он рассказал, что Госдепартамент "видел сообщения о том, что российские военные выделяли и задерживали граждан США в Украине, а также во время эвакуации через оккупированную Россией территорию или в РФ или Беларусь".

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, количество вывезенных украинцев в РФ составляет полмиллиона человек. Так, первые 90 тысяч забрали с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще 18 февраля, то есть до начала полномасштабного российского вторжения.

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