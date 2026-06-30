Власти США запустили веб-сайт для желающих снять с себя санкции

Минфин США / © Associated Press

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Управление Министерства финансов США, отвечающее за санкционный режим, запустило специальный онлайн-портал для подачи заявлений об исключении из санкционных списков или отмене введенных ограничений.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, в понедельник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило на своем официальном сайте новый сервис — Портал пересмотра.

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С помощью этого ресурса находящиеся под санкциями физические и юридические лица могут подать обращение о пересмотре своего статуса и отмене ограничений. Кроме того, заявители смогут получить несекретную и неконфиденциальную информацию, которая стала основанием для применения санкций.

Как отмечается, и раньше лица, включенные в санкционные списки, могли обращаться с ходатайствами о пересмотре решений, часто с помощью юристов. Однако, как пояснили в OFAC, новый портал должен упростить процесс подачи ходатайств и обеспечить большую прозрачность и эффективность.

В Bloomberg напоминают, что в последние десятилетия США значительно расширили применение санкций как одного из ключевых инструментов внешней политики. В настоящее время санкционные списки Вашингтона охватывают тысячи физических лиц, компаний и государств.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа пообещала частично отменить санкции против Ирана в рамках возможного окончательного мирного соглашения. На прошлой неделе Вашингтон также выдал первоначальное разрешение, открывающее возможность для продажи иранской нефти.

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Кроме того, администрация Трампа смягчила отдельные санкционные ограничения в отношении России, Венесуэлы и Сирии, вводя новые санкции против Кубы.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США внесло изменения в санкционные списки и вычеркнуло из них ряд российских граждан — родственников олигархов и руководителей банков.

Мы ранее информировали, что США не продлили исключения на российскую нефть, поэтому с 16 июня санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» возобновлены в полном объеме.

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