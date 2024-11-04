Власти Тайваня заявили, что полностью прекратили поставки станков в Россию

До недавнего времени Тайвань входил в пятерку крупнейших поставщиков станков для российской военной промышленности.

Власти Тайваня заявили о полном прекращении поставок в Россию станков, которые могут использоваться на военных предприятиях.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Тайваня.

После серии публикаций в СМИ о поставках станков в РФ власти Тайваня ужесточили правила экспортного контроля. В частности, ранее СМИ сообщали, что Тайвань входил в пятерку стран, которые поставляют России станки для производства оружия.

"Учитывая характеристики станков двойного назначения и возможность использования в российских военных целях, Минэкономики предприняло ряд действий, в том числе включив 77 кодов на станки в состав товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)", — говорится в сообщении.

Также власти увеличили размер штрафа за первоначальное нарушение санкций, введенных против РФ и Беларуси.

Министерство экономики страны заявило, что ведет активную "разъяснительную работу" с производителями, чтобы они избегали незаконной поставки и контролировали потоки продукции.

Ведомство сообщило, что это уже дало свои результаты, поскольку экспорт станков из Тайваня в РФ "упал до нуля".

Напомним, ранее сообщалось, что Тайвань ожидает вторжение Китая.

Кроме того, мы ранее информировали, что Си Цзиньпин заявил, что США пытаются спровоцировать Пекин на войну с Тайванем.

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