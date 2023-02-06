Власти Турции отказались от предложения Илона Маска развернуть Starlink после землетрясения

Правительство Турции отклонило предложение Илона Маска предоставить стране спутниковый интернет Starlink после мощнейшего землетрясения с 1939 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Маск заявил, что одна из его компаний может предоставить сеть Starlink, как только ее одобрит правительство Турции.

Высокопоставленный турецкий чиновник, имя которого не называют, поблагодарил мультимиллиардера за предложение, но сказал, что у Турции достаточно средств спутниковой связи. По его словам, в стране есть базовые станции, работающие от аккумуляторов, хотя в некоторых районах электроэнергии пока нет.

Напомним, в результате подземных толчков более 7 баллов в Турции погибли 912 человек, еще 5 385 получили ранения разной степени тяжести. В Сирии стихия унесла жизни 326 человек, еще 1042 человека пострадали.

По словам президента Турции, нынешнее землетрясение стало самым масштабным стихийным бедствием в стране с 1939 года.

"По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самая большая стихийная беда в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадали 5 385 граждан. Разрушены 2 818 зданий", — сказал Эрдоган.

Подземные толчки произошли также на территории Сирии. По информации журналистов сирийского информационного агентства SANA, количество жертв землетрясения в Сирии достигло 326, еще 1042 человека пострадали.

В стране мобилизуют инженерную технику для разбора завалов, в зонах бедствия работают спасательные бригады, а в больницах были организованы пункты по сдаче крови.

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