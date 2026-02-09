Власти Венесуэлы освободили нескольких известных оппозиционеров

Флаг Венесуэлы / © Reuters

Власти Венесуэлы освободили 30 политических заключенных, среди которых известные представители оппозиции. Всего с 8 января количество освобожденных достигло 383 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семьи освобожденных политических заключенных и правозащитную группу Foro Penal.

Среди вышедших на свободу — соратник нобелевской лауреатки и оппозиционерки Марии Корины Мачадо Хуан Пабло Гуанипа, а также известный адвокат Перкинс Роча.

По данным Reuters, это одни из наиболее резонансных освобождений, совершенных властями Каракаса на фоне растущего давления со стороны США с требованием прекратить содержание политических заключенных.

Правозащитная организация Foro Penal подтвердила, что именно в воскресенье были освобождены 30 политических заключенных. Там также отметили, что с 8 января, когда правительство Венесуэлы объявило о новой волне освобождений, на свободу вышли уже 383 человека.

Перкинс Роча, адвокат оппозиционного движения Vente Venezuela, был задержан в августе 2024 года. Ему инкриминировали терроризм и связанные с ним преступления. Хуан Пабло Гуанипу арестовали в мае прошлого года после нескольких месяцев укрывательства — его обвинили в руководстве так называемым террористическим сговором. Оба категорически отрицают все обвинения как лично, так и через своих родственников и сторонников.

В начале этого месяца семья Гуанипы сообщала, что впервые за несколько месяцев смогла увидеться с ним лично. По их словам, он находится в хорошем физическом состоянии.

В то же время семья Рочи заявляла, что адвокат длительное время удерживался без регулярного контакта с близкими и защитниками.

Мария Корина Мачадо в своем заявлении поздравила последние освобождения и призвала власти Венесуэлы освободить всех политических заключенных.

Оппозиционные силы и правозащитные организации страны уже много лет подчеркивают, что социалистическое правительство использует задержание как инструмент подавления инакомыслия.

Правительство Венесуэлы, со своей стороны, отрицает содержание политических заключенных и настаивает, что все заключенные совершили уголовные преступления. По словам чиновников, почти 900 человек уже были освобождены, однако они не уточняют временные рамки и, вероятно, включают в эту цифру освобождения предыдущих лет. Официальный список лиц, подлежащих освобождению, власти также не обнародовали.

Среди других ранее освобожденных — Рафаэль Тударес, зять бывшего оппозиционного кандидата в президенты Эдмунда Гонсалеса. Он провел в тюрьме более года и был приговорен к 30 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, которое его семья решительно отрицает.

Временная президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о подготовке «закона об амнистии» для сотен заключенных. Она также заявила, что следственный изолятор Helicoide в Каракасе, который правозащитники давно критикуют как место издевательств над заключенными, планируют превратить в центр спорта и социальных услуг.

Законопроект предусматривает немедленное помилование лиц, заключенных за участие в политических протестах или критику публичных деятелей, возвращение конфискованного имущества, а также отмену мер Интерпола и других международных ограничений, ранее примененных правительством. Документ уже был принят в первом чтении в Национальной ассамблее на этой неделе. Для вступления его в силу должны поддержать во время второго голосования.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовятся вернуть Венесуэле нефтяной танкер, ранее задержанный американской стороной, что может стать первым подобным решением при президентстве Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что в Венесуэле освободили троих украинцев, которых удерживали незаконно.