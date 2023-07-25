Властям необходимо восполнять те потери, которые несет армия: адвокат прокомментировал новые законодательные изменения в РФ

Законопроект свидетельствует о том, что российским властям необходимо восполнять те потери, которые понесет армия, несут другие подразделения в ходе войны с Украиной.

Адвокат объяснил, зачем Госдума РФ приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет без переходного периода, а также в десять раз повысила штраф за неприбытие в военкомат.

Об этом адвокат Николай Полозов рассказал во время телемарафона.

"Этот законопроект свидетельствует о том, что российским властям необходимо восполнять те потери, которые понесет армия, несут другие подразделения в ходе войны с Украиной. Сначала предлагали, что повысят возраст предельный до 30, а возраст призыва — с 18 до 21. Затем повысили до 30, нижнюю границу — это, то есть, 5%.

Напомним, ранее максимальная сумма штрафа за неприбытие в военкомат в РФ предусматривала 3 тысячи рублей, теперь – 30 тысяч рублей.

Тем временем в Москве мэрия потребовала от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне в Украине. Там угрожают разорвать контракты.

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