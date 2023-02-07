Ожидают еще одно мощное землетрясение: исследователи предположили время и место

Исследователи сейсмической активности обращают внимание на влияние Луны и прогнозируют еще одно сильное землетрясение в Центральной Турции.

После разрушительных землетрясений, всколыхнувших Турцию и Сирию 6 февраля, Исследовательский институт мониторинга геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью (SSGEOS), в ближайшие дни прогнозирует новые подземные толчки.

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

“Геометрия Луны может повлечь за собой некоторую сильную сейсмическую активность в ближайшие дни, особенно примерно 8 февраля, скорее всего, в диапазоне M6. Существует небольшая вероятность большего сейсмического события", — говорится в сообщении.

Исследователи прогнозируют, что подземные толчки будут продолжаться в Центральной Турции, их магнитуда может достигать показателей выше М5-6.

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В SSGEOS отмечают, что решающими факторами сейсмической активности является состояние земной коры, в частности напряжение между тектоническими плитами и достижение участка разлома своего пика деформации. Однако определенное расположение Солнца, планет Солнечной системы и Луны приводит к ее усилению. Небесные тела влияют на гравитационное поле Земли посредством возмущений (небольших колебаний).

По информации Геологической службы США, последние исследования выявили корреляцию между земными приливами (вызванными относительным расположением Луны к Земле) и некоторыми типами землетрясений. В периоды более сильных земных и океанских приливов, например во время полнолуния или новолуния, землетрясения чаще происходят на неглубоких надвижных разломах вблизи границ континентов и в (подводных) зонах субдукции.

Причиной тому является то, что земные приливы (поверхность Земли поднимается и опускается на несколько сантиметров) и океанские приливы (поверхность океана поднимается и опускается на метр или более) повышают и снижают давление на неглубоких разломах вблизи континентальных окраин и в зонах субдукции.

Напомним, сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще за три дня до катастрофы предусмотрел, что разрушительное землетрясение произойдет в Турции и Сирии. Теперь он пообещал обнародовать новое видео со своим прогнозом.

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