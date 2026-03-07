- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 2 мин
Влияние на Трамп и деньги: что хочет Украина за свою помощь США и странам Залива
Украина предлагает странам Персидского залива защиту от иранских дронов за финансирование своего ОПК.
Украинские власти ведут переговоры со странами Персидского залива и США о передаче уникальных технологий и боевого опыта борьбы с иранскими беспилотниками. Киев стремится получить финансирование для собственного оборонно-промышленного комплекса и дефицитные ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Об этом сообщает издание POLITICO.
Сущность переговоров и запрос от США
Основным активом Украины в переговорах являются проверенные в боях решения по противодействию дронам типа «шахед», которые угрожают американским базам и нефтегазовым объектам в регионе Персидского залива. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение официального обращения от Вашингтона.
«Мы получили запрос от Соединенных Штатов по конкретной поддержке в защите от „шахедов“ в регионе Ближнего Востока. Я дал поручение предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность», — написал президент в соцсети X.
По словам представителя украинской обороны, интерес к украинским разработкам «ясен», поскольку Украина создала масштабные решения для выявления и уничтожения таких угроз в реальных условиях.
Экономический и стратегический контекст
Как отмечает издание, Украина нуждается в срочных финансовых вливаниях, поскольку кредит ЕС в 90 миллиардов евро заблокирован Венгрией. В то же время, оборонная промышленность Украины способна производить продукции на 50 миллиардов долларов в год. Это существенно превосходит денежные способности государственного бюджета. Также это стимулирует Киев к поиску иностранных партнеров, готовых платить за производство оружия внутри Украины.
Важным аспектом является критический дефицит ракет PAC-2 и PAC-3. Европейские чиновники называют нехватку перехватчиков к системам Patriot наибольшим риском для Украины.
«С начала войны у Украины не было столько ракет», — заявил Владимир Зеленский, комментируя интенсивное использование этих боеприпасов партнерами.
Эксперты, близкие к команде Дональда Трампа, отмечают, что такой шаг Зеленского является «умным ходом», создающим краткосрочные рычаги влияния на Белый дом. Это может ускорить поставки ракет для ПВО, несмотря на скептическое отношение Трампа к ресурсам Украины в переговорах о завершении войны.
Напомним, Россия собирается захватить Запорожье и продвигаться дальше в сторону Днепра. По словам Павла Палисы из Офиса президента и Владимира Зеленского, Украине уже известны эти планы врага на 2026-2027 годы.
Ранее мы писали, что Трамп планирует увеличить производство оружия в четыре раза.