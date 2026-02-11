Влиятельная страна НАТО присоединилась к закупке американского оружия для Украины

Военная помощь Украине / © ТСН.ua

Реклама

Великобритания присоединилась к инициативе НАТО по поставке Украине боеприпасов и оборудования американского производства, известной как программа PURL.

Об этом заявил британский министр обороны Джон Гили в комментарии Politico

По его словам, Британия предоставила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины.

Реклама

«Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов [около 205 млн долларов] на PURL. В то же время мы должны предоставить Украине критически необходимую противовоздушную оборону в ответ на жестокое наступление [президента РФ] Путина», — отметил Хили.

Издание со ссылкой на двух неназванных дипломатов НАТО сообщило, что в настоящее время три четверти из 32 членов Альянса обязались присоединиться к этой инициативе.

В частности, уже присоединились Австралия и Новая Зеландия.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония объявит о предоставлении нелетальной помощи в рамках программы PURL.