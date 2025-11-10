Вмещает маленький город: как выглядит самый большой в мире дом (фото)

ЖК Regent International Dystopian Tower / Фото: Alicia Loo

Титул крупнейшего жилого комплекса в мире принадлежит Regent International Dystopian Tower. Эта монументальная постройка расположена в Ханчжоу (Китай) и является настоящим «вертикальным городом», ведь вмещает 30 тысяч человек.

Об этом пишет Parametric Architecture.

Спроектированное всемирно известной архитектором Алисией Лу, здание демонстрирует высокий уровень структурной, механической и логистической инженерии. Первоначально задуманная как шестизвездная гостиница, генеральный план позже был изменен на гиперплотную вертикальную башню, которая способствует доступности, сочетается с природным ландшафтом и создает разнообразную застройку в центральном деловом районе Ханчжоу.

Планирование включало создание целостной среды, органично интегрирующей экологические характеристики нового района с традиционными элементами культуры Ханчжоу.

Характерная S-образная форма жилого комплекса была намеренным выбором для оптимизации естественного освещения, улучшения внутренней циркуляции и более эффективного уменьшения ветровой нагрузки, чем традиционный прямоугольный план. В ней основное внимание уделялось функциональности и структурной массе, а не традиционному орнаменту, что способствовало антиутопичности структуры.

ЖК Regent International Dystopian Tower / Фото: Wikipedia Commons

Комплекс имеет от 36 до 39 этажей, а его внутренняя площадь составляет 260 тысяч квадратных метров.

В социальном плане ЖК Regent International Dystopian Tower стал как архитектурной, так и интернет-сенсацией, вызывающей сочетание восхищения и интереса по вопросам масштаба, логистики и формирования сообщества.

ЖК Regent International Dystopian Tower / Фото: Alicia Loo

