"Вместе мы победим монстра": президент Литвы сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Украина никогда не останется в одиночестве в войне против "монстра, которым руководят империалистические амбиции".

Об этом говорилось в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы во время его визита в Киев 12 сентября на пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским.

Он пообещал и дальше поддерживать Украину в войне против РФ.

Науседа отметил, что Литва видит борьбу Украины против агрессора как свою собственную борьбу.

"Украина никогда не останется в одиночестве. Вместе мы сильнее. Вместе мы победим монстра, которым управляют империалистические амбиции", – сказал литовский президент.

Мужество украинского народа в борьбе, добавил он, объединило весь демократический мир.

"Литва была с Украиной с начала войны и будет с ней до победы. Это не только воля политиков, а литовского народа, который искренне стремится к победе Украины, щедро жертвует, открыл свои дома и сердца для украинцев", — отметил Науседа.

Науседа напомнил, что поддержка Украины со стороны Литвы на осень 2024 года составляет почти 1,5 млрд евро, 647 млн евро из этой помощи предназначены на военные цели.

Ранее Литва обязалась ежегодно выделять 0,25% своего ВВП на безопасность и оборону Украины. Это примерно 190 млн евро.

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