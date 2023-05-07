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Вместе с Шойгу сжигал верблюдов: экс-депутат Госдумы РФ рассказала о странных склонностях Путина

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Вместе с Шойгу сжигал верблюдов: экс-депутат Госдумы РФ рассказала о странных склонностях Путина

Эксдепутат Госдумы РФ рассказала, что Путин и Шойгу вместе проводили шаманские обряды / Фото: Associated Press

Российский президент твердо верит в шаманские ритуалы.

Экс-депутат российской Госдумы от путинской партии "Единая Россия", которая уже 7 лет живет в Украине, оперная певица Мария Максакова рассказала о влиянии шаманов на президента РФ Путина.

Об этом она говорила в программе Аргумент.

По словам бывшей депутатки, действующий президент России тяготеет к мистическому мышлению и очень легко верит в эффективность шаманских обрядов.

"Судя по многочисленным сообщениям, они проводили шаманские обряды на Горбатой горе с Шойгу в одинаковых костюмчиках. Там, говорят, даже сожгли несколько верблюдов, чтобы Путин не потерял остатки своего здоровья", – рассказывала она.

Максакова также отметила, что Путина действительно испугал в свое время поход якутского шамана Александра Габышева на Москву, обещавшего выгнать демонов хозяина Кремля. Мол, именно поэтому его задержали силовики и после суда отправили в психиатрическую клинику.

“У него [шамана Габышева] было достаточно много единомышленников. Он сказал, что в любом случае дойдет, но к нему применили методы карательной психиатрии. Его закрыли, ему не дают приблизиться к Кремлю".

Напомним, ранее в российский Ростов-на-Дону привезли бурятских шаманов для проведения обрядов с российскими оккупантами, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS.

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Дата публикации
Просмотры
378
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