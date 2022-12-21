Вместе с Украиной: более 60 известных локаций мира выключат на час свет

Так мир показывает, что солидарен с Украиной.

В среду, 21 декабря, более 60 известных локаций в 19 странах мира выключат на час свет в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает фандрейзинговая платформа UNITED24.

В частности, среди таких популярных мировых памятников – Римский Колизей, Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

"В общей сложности более 60 всемирно известных локаций сегодня выключат в 20:00 свет в знак солидарности с народом Украины и призовут своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц", — говорится в сообщении.

К слову, компания #LightUpUkraine стремится собрать через UNITED24 средства на приобретение генераторов для украинских больниц.

Как сообщалось, польские города массово отказываются от рождественско-новогодних гуляний и праздничной иллюминации из-за высоких цен на электроэнергию. Предварительно на традиционные новогодние гуляния пришлось бы потратить из бюджета дополнительные сотни миллионов злотых.

Читайте также: