Вместо Деда Мороза – "отморозки" с автоматами: в российском городе появились ледяные солдаты (фото)

Появление скульптур солдат с автоматами в руках российские пропагандисты называют "проявлениями патриотизма", в ответ местные отломили дуло от оружия одного из "ледяных орков".

Российский город Чита в Сибири отмечает Рождество и Новый год с ледяными статуями, на которых изображены солдаты с автоматами Калашникова в руках. Местные власти решили, что эти ледовые скульптуры станут уместным украшением праздничного сезона для поддержки "патриотических чувств". Но подобная идея понравилась не всем.

О появлении этих статуй сообщает во вторник, 20 декабря, BBC.

Корреспондент издания провел опрос на улицах Читы по поводу появления таких украшений. Многие соглашались, что ледяные солдаты установлены к месту.

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“Мы находимся в центре войны. Это нормально, что здесь есть эти ледовые солдаты, это соответствует моменту", — считает Татьяна, жительница города, расположенного недалеко от китайской границы, в 4830 км восточнее Москвы.

Другая жительница отметила, что это необычный способ празднования Нового года.

“Обычно у нас был бы Дед Мороз, зайчики или белочки. Но это признак времени”, – говорит она, добавив, что Россию атакуют “фашисты”.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Установив почти полный контроль над СМИ, кремлевской пропаганде удалось убедить большое количество россиян, что их страна ведет экзистенциальную борьбу с Западом.

Но некоторые жители Читы тайком протестуют против таких милитаризованных "украшений" города. Скажем, у одного из ледяных орков, установленного у фонтана на площади Ленина, неизвестные ночью отломили дуло его автомата.

Фото: из соцсетей

Насмешки в соцсетях вызвала скульптура солдата, которая "охраняет" мизерный каркас новогодней елки с красной звездой на верхушке возле городского дома культуры. “Елка прекрасная. В ней все величие России”, — иронически прокомментировали фото.

Фото: из соцсетей

Напомним, России серьезно обсуждают защиту Москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов, которые, якобы, могут атаковать столицу государства-агрессора в новогоднюю ночь.

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