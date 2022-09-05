"Вместо Джонсонюка пришла Трасюк": посол Украины в Британии рассказал, чего ожидать с новым премьером

Что же изменится в отношениях Украины и Британии.

Лиз Трасс называют Маргарет Тэтчер -2, хотя сама премьер Британии с этим сравнением не согласна.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал 5 сентября в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Это эксперимент для британского общества, которое является демократической системой, но только третий раз женщина приходит к власти. Лиз Трасс часто сравнивают с Маргарет Тэтчер, хотя сама Трасс отвергает это сравнение, я думаю, что будет похоже на возвращение Маргарет Тэтчер-2. Тэтчер в новом измерении, новом тысячелетии", — отметил Пристайко.

Он добавил, что Лиз Трасс являет собой новое поколение британских политиков. Она отлично пользуется социальными сетями, знает, как себя представить.

"Она умеет строить контакты и вокруг себя хорошую группу людей. Ей присуща способность очень остро выражаться. Это отличает ее от других британских политиков. Иногда это заводит ее далеко в своих высказываниях, но она говорит то, о чем думает. За это ее уважают избиратели" "Думаю, ей удастся сформировать очень интересный кабинет. Мы наблюдаем за тем, кто будет, в первую очередь, министром обороны, министром иностранных дел, главным казначеем. Это хороший сигнал для Украины, что вместо Джонсонюка придет Трассюк", — добавил дипломат.

По его словам, как и экс-премьер Борис Джонсон, Трасс согласна с тем, что нужно сделать все, чтобы Россия проиграла в войне с Украиной.

Напомним, недавно подавший в отставку Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Соответствующие изменения могут произойти уже в сентябре следующего года, когда действующий глава Альянса покинет свой пост.

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