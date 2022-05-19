Вместо французских Renault – китайские "Москвичи": в России пытаются восстановить автопром

На бывшем заводе Renault в Москве хотят наладить выпуск китайских автомобилей.

На производственных мощностях завода Renault, приостановившего работу в России в конце марта на фоне санкций и войны в Украине, может быть организовано производство китайских автомобилей под брендом "Москвич".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ ведет переговоры с китайским JAC Motors. Производство автомобилей "Москвич" на китайской платформе может начаться уже в текущем году.

После того, как французский производитель автомобилей Renault приостановил свою работу в России, компания передала свои активы российским государственным органам.

Напомним, из-за нападения России на Украину страна-агрессорка возвращается в темное время, когда импортные товары были дефицитом, а автомобиль вместо того, чтобы быть средством передвижения, превратился в предмет нереальной роскоши.

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