Вместо Курильских островов – Российские: в РФ предлагают переименовать Сахалинскую область

Губернатору области направили предложение инициировать поправку к Конституции.

В России было предложено переименовать Сахалинскую область на Российские острова. С таким предложением глава социалистической партии "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов обратился к власти области.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Фракция направила губернатору Сахалинской области Валерию Лиморенко и главе собрания региона предложение инициировать поправку в Конституцию, это право субъекта по изменению названия. Предлагаем называть Сахалинскую область Российские острова", — сказал он журналистам.

Ранее такую инициативу поддержал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Россия отказалась от переговоров с Японией по поводу южных Курильских островов.

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