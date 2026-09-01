Вместо новых ракет для Patriot: в ЕС предложили Украине альтернативу

В ЕС нашли альтернативу новым ракетам для Patriot / © Getty Images

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Европейские чиновники рассматривают возможность срочной передачи украинским военным зенитных ракет предыдущего поколения для покрытия критического дефицита боеприпасов к системам Patriot . Соответствующие дискуссии по привлечению запасов европейских стран продолжаются во время встречи министров Европейского Союза в Ирландии.

Об этом пишет Bloomberg.

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Препятствия на пути к получению ракет

Наибольшие запасы необходимых перехватчиков на европейском континенте хранятся на складах Греции и Испании. Чтобы реализовать этот альтернативный план, Брюсселю придется преодолеть ряд бюрократических и политических препятствий.

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Зарубежные журналисты внимательно проанализировали текущую ситуацию на рынке вооружений и выделили такие главные препятствия для быстрой поставки этих ракет украинским военным:

расходование средств Европейского Союза на оружие американского производства;

необходимость получения прямого согласия Мадрида и Афин в условиях глобального дефицита боеприпасов;

более низкая эффективность старых моделей по сравнению с новейшими перехватчиками PAC-3 MSE.

Из-за более слабых технических характеристик предыдущих поколений зенитчикам придется тратить больше боеприпасов для гарантированного уничтожения вражеской баллистической ракеты. В то же время, государство нуждается в мгновенных решениях, поскольку другие высокотехнологичные комплексы, вроде SAMP/T или M-SAM, поступят еще не скоро.

Позиция европейских дипломатов

Высшее руководство Евросоюза активно поддерживает идею передачи имеющихся ракетных запасов для усиления украинской противовоздушной обороны. Топдипломат блока публично призвала европейские правительства пересмотреть содержание своих военных составов и отдать приоритет поддержке союзника.

«Мы знаем, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых вскоре истечет. Потому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине», — подчеркнула Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас.

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Напомним, Украина планирует потратить 2 миллиарда евро по европейскому кредиту на закупку антибалистических ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Тем не менее, точное количество боеприпасов будет зависеть от экспортной цены для нашего государства.

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