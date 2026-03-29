Вместо ответа об Иране: Трамп перевел разговор на комплименты в прямом эфире

Трамп

Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос об условиях жизни людей в Иране. Вместо этого он начал делать комплименты ведущей.

Разговор проходил в эфивре Fox News.

“Ты совсем не изменилась!”

Инцидент быстро привлек внимание зрителей и пользователей соцсетей.

Так, ведущая поинтересовалась, есть ли у жителей Ирана достаточный доступ к пище и воде на фоне сложной ситуации в стране.

Да, я знаю. Это смущает», — коротко ответил американский лидер.

Однако Трамп не стал раскрывать тему глубинно, а вспомнил встречу с журналисткой и сделал ей несколько комплиментов.

«Помните, как мы обедали у подножия Trump Tower? Да, это было давно. О, ты совсем не изменилась! Мне не позволено это говорить, потому что это покончит с моей политической карьерой. Но, может быть, ты еще красивее, чем тогда! Так что я не знаю, что ты делаешь», — отметил Трамп.

Таким образом, вопрос о гуманитарной ситуации в Иране остался без четкого ответа.

Ранее Трамп сделал Венса главным переговорщиком по Ирану. По его словам, это «последний шанс» на урегулирование конфликта. «Если иранцы не смогут заключить соглашение с Венсом, они вообще не получат никакого соглашения. Это лучшее, что им могут предложить», — отмечает The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.