Вместо озера Комо – Москва-река: путинскому рупору Соловьеву запретили въезд в Италию

Российский пропагандист Владимир Соловьев остался без отдыха на итальянском озере Комо.

Главного рупора Кремля Владимира Соловьева лишили вида на жительство. Кроме того, ему запретили въезд на территорию Италии.

Об этом сообщают местные издания, рассказали в ТСН.

В Италии у Соловьева несколько жилищ. Одно из самых известных – это вилла на озере Комо. С начала вторжения в Украину дом претерпел несколько нападений активистов. Сначала его пытались поджечь, а затем выкрасили воду в бассейне красным цветом, символизирующим кровь. Кроме того, на воротах написали "убийцу".

Впрочем, теперь увидеть свои имения, купленные за миллионы евро, которые заработаны на лжи, пропагандист диктатора Путина не сможет.

Будет отдыхать в России-матушке: главному рупору Кремля запретили въезд в Италию

Как сообщалось, Владимир Соловьев похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW. На кадрах Соловьев покрутил тубусом разными сторонами перед камерой, а затем завалил его на плечо, убеждая потребителя пропаганды в том, что это "трофейный" NLAW, но без прицела. Его якобы сбили российские кафиры.

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