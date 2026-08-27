Вместо Парижа и Ниццы: город во Франции, который удивит даже опытных туристов

Лион. Фото: Calips/CC BY-SA 1.0

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Франция — это не только Париж и курорты Лазурного берега. Туристам рекомендуют обратить внимание на Лион — город со старинными кварталами, потайными проходами, панорамными видами и богатой гастрономической культурой.

О Лионе рассказала тревел-блогерша Реанна, которая делится со своими 21,6 тыс. подписчиков в TikTok малоизвестными местами для путешествий, сообщает издание Express.

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Женщина провела в городе четыре дня и призналась, что её особенно поразило то, насколько он живописен. Среди главных достоинств Лиона путешественница назвала яркие улицы, необычные скрытые проходы и виды. Лион — третий по величине город Франции, а также считается кулинарной столицей страны.

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Особого внимания заслуживает историческая часть города, включённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилось немало архитектурных памятников эпохи Возрождения. Кроме того, Лион называют родиной кинематографа благодаря братьям Люмьер.

Что посмотреть в Лионе

Знакомство с городом можно начать с прогулки по старым кварталам и их мощеным улицам. Одна из самых интересных особенностей Лиона — трабули, крытые пешеходные проходы, проложенные сквозь здания и коридоры. Они служат своеобразными скрытыми короткими путями между улицами.

Ещё одна известная достопримечательность — базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, возвышающаяся на холме. Также женщина советует подняться на фуникулере, чтобы полюбоваться видами Лиона.

Не менее важной частью путешествия может стать знакомство с местной кухней. В традиционных ресторанах подают мясные блюда и тарталетки с розовым пралине. Местные сыры, вина и мясные продукты также можно найти среди многочисленных крытых прилавков в Les Halles de Lyon Paul Bocuse.

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Для тех, кто хочет отдохнуть от городских улиц, в Лионе есть парк «Золотая голова» с большим озером, ботаническим садом и бесплатным зоопарком. Еще одно популярное среди туристов место — современный Музей слияния рек.

Напомним, ранее мы сообщали, что для того, чтобы увидеть пейзажи, напоминающие Мальдивы, не обязательно ехать на другой конец света. В Турции есть озеро с почти белыми берегами и бирюзовой водой, а недалеко от популярных курортов скрываются и другие необычные места.

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